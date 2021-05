Hraničné bilancie - O futbale, lyžovaní, a zbytku sveta pod sľubným modrým nebom

„V športe aj v politike fandím vždy tým, čo prehrávajú.“ –Boris Filan V rubrike Podprahové pamflety som citát veľkého majstra postavil naproti témam posledných dní a opäť raz som sa presvedčil, že pravda bude niekde uprostred.

Digitálne na cvičisku, virtuálne v boji?

Samozvaný Tony Stark (komixový techno-gigant-multimilardár a superhrdina v jednej osobe, železný muž – Iron Man) alias Adrián Guľa, v súčasnosti už bývalý tréner českého futbalového klubu FC Viktoria Plzeň, ktorý sa snažil viesť svoju agendu inovačne a s víziou, pomocou najmodernejších sofistikovaných technológií, si na svoju počesť vypočul spŕšku žalospevných sálv, potom, čo nesplnil očakávania vedenia aj fanúšikov klubu.

Osudným sa mu stal zápas zo soboty 8. mája 2021, proti podceňovanému súperovi 1.FK Příbram. Diváci a diváčky mali možnosť sledovať výmenu, ktorá miestami musela navodzovať mrazivé napätie, na aké sme si zvykli skôr pri Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji. Zápas nakoniec skončil remízou 3:3, čo sa transformovalo v absolútny neprospech Guľovej jedenástky. Vedenie klubu vzápätí vytasilo karty na stôl a tréner sa so svojou funkciou musel rozlúčiť.

Na margo jeho výkonu (a tiež trošku z ofsajdu), pre reláciu Českej televízie - Dohráno Plus, kontemploval náš krajan a bývalý futbalový reprezentant Česko-Slovenska, Milan Luhový:

„Nebyly výsledky. Hledají zdroj příjmů, aby utáhli ten rozpočet, který mají. S Gulou to nešlo. Měli velké plány, protože jim tam přinesl nové technologie, a výsledek nulový."

"Pozoruju na hodně Slovácích, kteří si myslí, že prosadit se v Čechách je jednoduché. Ale pořád jim říkám, první je naučit se rychle mluvit česky. Protože přece jen jste v cizí zemi. Vy si myslíte, že si rozumíme mezi sebou, ale vy jste v cizí zemi. Takže adaptace je strašně důležitá."

Či by bol Guľov výsledok nulový, aj keby sa naučí rýchlo hovoriť po česky, to sa už zrejme nedozvieme.

Stihli sme sa však dozvedieť, že Guľovi nuly až tak veľmi prekážať nebudú, keďže aj vďaka poslednému nešťastnému priestrelu si ich na konto pripíše hneď šesť a to v podobe odstupného v približnej výške 5 000 000 českých korún (cca. 195 000 eur), čo predstavuje deväť mesačných základných platov vo funkcii trénera.

Sme v rovnováhe

O rozvírenie pokojnej hladiny sa tiež zaslúžilo netradičné tandemové zoskupenie Vlhová – Čaputová.

Prvá dáma Svetového pohára v alpskom lyžovaní a naša naozaj prvá naozaj Prvá dáma, zostali symbolicky verné osovej symetrii Grasalkovičovho paláca, v ktorom sa stretli, aby slávnostne demonštrovali vzájomné sympatie. Či boli ich synchrónne zladené modré róby zámerom, alebo iba veselou zhodou okolností, to by bola možno otázka pre ich organizačné tímy. Bolo by tiež dobré sa ich vo švungu opýtať, ako majú naštudovaný diplomatický protokol. Prezidentka Čaputová čelí kritike po tom, ako počas návštevy prijala niekoľko darov, čím mala údajne porušiť zákaz reklamy vo vzťahu k vykonávanej funkcii.

Podnet na prešetrenie posunul Výboru NRSR pre nezlučiteľnosť funkcií všímavý občan Martin Daňo (podnikateľ, novinár, youtuber, producent; zdroj: Wikipedia). Daňo postrehol na lyžiarskom drese pre netrénované oko skrytý detail. (Ide o štyri kruhy - logo nemeckej automobilky a sponzora lyžiarskeho tímu Vlhovej; pozn. aut.)

Pani prezidentka si dres od pokornej Vlhovej taktne prebrala, čím mala sponzora zvýhodniť.

Z môjho osobného pohľadu ešte nevedno, na koho presne smerovať otázku vo veci spomínaných kruhov a či teda išlo o precíznosť kancelárie prezidentky, v snahe zachovať ceremoniálnu symetriu čo najvernejšie, alebo malo ísť o recesistickú predzvesť blížiacich sa Olympijských hier v Tokiu a vskutku teda ide o akúsi „skrytú“ podprahovú reklamu.

Obohatenie šatníka o inkriminovaný dres bude v prípade preukázania viny stáť hlavu štátu sumu, ktorá sa má pohybovať vo výške 12 mesačného prezidentského platu.

A rozprávky bol koniec...

Neviem ani, aké ponaučenie z toho vyvodiť. Jedného chcú zakopať pod záhon a naservírujú mu zlatý padák. Ďalšiu postavia na piedestál a ona si to šmykne slalomom okolo kaluže, rovno do blata.

Ale je už máj. Blíži sa hokejová sezóna. Aké prekvapenia prinesie?

Obrátiť sa teda po odpoveď k prorokujúcemu klasikovi? Začať veriť? Oprášiť starú mantru?

Nech bože dá, nech bože dá...

My na to máme?